Koronavirus ONLINE: Babiš kývl na krizový štáb, Praha zavře vysoké školy. A systém pro odběry kolaboval

V Moravskoslezském kraji přibylo za čtvrtek 209 lidí s potvrzenou nákazou koronavirem. Je to podobný přírůstek jako o den dříve, kdy to bylo 198 pozitivně testovaných. Od počátku pandemie tak v regionu onemocnělo 6703 lidí. Vyplývá to z údajů chytré karantény, které dnes zveřejnil hejtman Ivo Vondrák (ANO).

Aktuálně nemocných je v kraji 1254 lidí. Hospitalizováno je 32 lidí, což je o pět více, než tomu bylo ve středu. Z nemoci se vyléčilo 5354 lidí, 95 lidí s covidem-19 zemřelo, tedy o jednoho více než o den dříve. Z provedených 7660 testů bylo pozitivních 2,73 procenta. Podle Vondráka se v regionu intenzivně testuje, nejvíce ze všech krajů v zemi.

Největší přírůstek nemocných opět má Ostravsko - 82 nových případů nákazy. Následuje Frýdecko-Místecko s 30, Karvinsko s 26, na Opavsku a Novojičínsku je to shodně po 25 nemocných a z Bruntálska je 21 nově pozitivně testovaných.