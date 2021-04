Koronavirus ONLINE: 3229 případů za úterý. A Arenbergerův fotbalový chaos

S návrhem na ukončení povinného testování na koronavirus musí přijít ministerstvo zdravotnictví, řekl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) ČTK k diskuzi, kterou dnes vedl krizový štáb. Podle informací ČTK padl návrh na ukončení povinných testů ve firmách i školách ke konci května. Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) už dříve řekl, že v případě firem je třeba, aby vláda rozhodla do konce dubna. Je tedy pravděpodobné, že by kabinet mohl návrh posoudit na čtvrtečním jednání. Problémem pro kontrolu viru ve školách je nepodařený tendr na testy do škol, kterým bez nového nákupu vystačí testy do konce příštího týdne.

„My nic nenavrhujeme, pouze se vedla diskuze na Ústředním krizovém štábu, pokud bude nějaký návrh, musí s ním přijít ministerstvo zdravotnictví,“ napsal Hamáček po jednání štábu.