Koronavirus ONLINE: 140 případů za den v ČR, smutný milník pro svět a školáci v rouškách

Šéf motolské nemocnice v Praze Miloslav Ludvík nešetřil v Epicentru Blesk Zpráv kritikou i vůči Světové zdravotnické organizaci (WHO). Podle něj dodnes nedokázala přijít s jednotnou striktní metodikou v počítání obětí nového typu koronaviru. „Naprosto se neposunuli, reagují vždy se zpožděním a neuvěřitelně hloupě,“ vysvětlil Ludvík a přidal příklad z Británie: „Tam třeba počítají jako zemřelého na covid někoho, kdo ho prodělal, vyléčil se a zemřel třeba až za čtyři měsíce.“

Další aktuální problém, který Ludvík přičetl WHO, je prohlubování nedostatku krve. „V České republice dochází krev. Metodika WHO říká, že pokud jste navštívili rizikový region, nemůžete čtyři týdny darovat krev. A to v době, kdy lidé jezdí na dovolenou, a ty oblasti jsou velmi proměnlivé – jednou je to Chorvatsko, jindy Švédsko. A přitom krví se ten virus vůbec nepřenáší,“ zmínil.