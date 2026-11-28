Rohlíčky a linecké za tisíce! Cukroví letos zdraží, nepomohlo ani levnější máslo
Cukroví letos podle Svazu pekařů a cukrářů zdraží v průměru o pět až deset procent. Důvodem jsou rostoucí náklady na základní suroviny na pečení, ale i na energie, pohonné hmoty či mzdy. ČTK to sdělil výkonný ředitel svazu Bohumil Hlavatý. Lidé podle něj nejčastěji pořídí kilogram cukroví za 800 až 1500 Kč, prémiové kolekce mohou stát i několik tisíc korun. Naopak průmyslově vyráběné cukroví vyjde levněji, kolem 300 až 400 Kč za kilogram.
U cukroví tvoří podle Hlavatého více než polovinu nákladů lidská práce, která znatelně zdražuje a je hlavním důvodem letošních vyšších cen cukroví. „Dražší je také strojní vybavení a servis technologií a vzrostly i ceny některých dalších surovin,“ uvedl Hlavatý. Nejvíce podle něj zdražila mouka, a to o deset až 15 procent.
Přestože máslo zlevňuje a ceny kakaa či čokolády se po loňském růstu stabilizovaly, nedokážou podle Potravinářské komory vykompenzovat zdražení mouky a dalších vstupů. „Stále vyšší zůstávají i ceny vlašských ořechů, protože úrodu opět lokálně poškodila vrtule ořechová,“ doplnil mluvčí potravinářů Marek Zemánek. Podle Zemánka zároveň doznívá trend takzvané dubajské čokolády a na trhu vzniká i řada dalších novinek, do kterých se používají pistácie, které oproti loňsku zdražují.
I přes rostoucí náklady a problémy s nedostatkem pracovníků v pekařském oboru, což pekárny řeší nabíráním brigádníků, je cukroví pro cukrárny a pekárny dlouhodobě stabilní a zajímavý příjem, tvrdí Hlavatý. „Během vánočních svátků mohou tržby pekáren a cukráren vzrůst až o desítky procent. Celkový objem výroby zřejmě zůstane stejný jako v předchozích letech,“ uvedl Hlavatý.
Pro profesionální pekaře a cukráře představuje podle svazu i komory problém takzvaná šedá zóna, která produkuje často levnější cukroví. Jde o domácí pečení pro okolí nebo nabízené přes sociální sítě, které není nahlášené a neodvádí se z něj daně či sociální pojištění. Podle Hlavatého může tato šedá zóna tvořit až desítky procent celkového trhu.
„Pro zákazníky jde o cenově dostupnější alternativu, z pohledu nákladů ale jde o dvě zcela odlišné startovní čáry. Domácí výroba totiž nepodléhá stejným pravidlům jako registrované provozovny, odpadají u ní náklady na pronájmy, energie v komerčním tarifu, zaměstnance, daně i plnění přísných hygienických norem, což se přirozeně promítá do nižší koncové ceny,“ upozornil Zemánek.
Například Pekárny Globus letos navýšily cenu váženého cukroví podle mluvčího Globus Zdeňka Veseckého o 20 korun na 446 za kilogram. Cukrář Skála nabízí kilogramové balení s 12 druhy cukroví za 1699 Kč, loni vyšlo na 1670 Kč. V cukrárně Sladká dílna dají lidé za kilogram cukroví o 100 Kč více než loni, tedy 1290 Kč.
On-line cukrárna Upečeme prodává kilogram s deseti druhy za 1890 Kč a již hlásí vyprodáno. Pekárny Globus zatím poptávku hodnotí příznivě a plánují zvýšit výrobu cukroví přibližně o 15 procent oproti loňsku.
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