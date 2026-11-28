Evropané se bojí podvodů, historii vozu si ale pořádně neověří
V dnešní době se při koupi ojetiny dá mnoho informací o voze zjistit on-line, přesto lidé často inzerované vozy nekontrolují. Například Poláci autobazarům nevěří, a přece je považují za nejbezpečnější způsob pořízení ojetiny. Mezitím Němci, kteří se stále teprve seznamují se zvykem platit kartou a daňové přiznání podávají v papírové podobě, odmítají používat online ověřovače původu vozu.
Podle zářijového průzkumu společností Carfax a Accenture mezi tisícovkou respondentů se téměř tři čtvrtiny (72 procent) německých zájemců o ojetý automobil obává zamlčených vad vozidla a 69 procent má strach, aby nenarazili na vůz se stočeným tachometrem. Ostatně 61 procent Němců je přesvědčeno o tom, že jsou na trhu s ojetinami podvody běžné, a to zejména v případě vozů nabízených soukromníky nebo jako soukromníci se tvářícími překupníky. Inzerátům nevěří téměř každý druhý Němec, přesněji 45 procent dotázaných.
Obavy tohoto druhu bohužel nejsou neopodstatněné, 28 procent respondentů se při koupi ojetého vozu skutečně stalo obětí nějaké formy podvodu – například 17 procent Němců po pořízení vozu narazilo na vady, které inzerent jaksi opomněl zmínit. Přesto našim západním sousedům nestojí za námahu využít některé ze služeb online ověřování vozů, vždyť zkontrolovat si prodejcem udávané údaje pomocí VIN nezkusila ani desetina dotázaných. „Češi, hračičkové libující si ve všem digitálním a novém, tyto nástroje používají častěji, ale například při dovozu z Německa často slepě důvěřují prodávajícímu. Stále přežívá názor, že auta od našich západních sousedů jsou bezpečná,“ vysvětluje Karolína Topolová, generální ředitelka AURES Holdings, provozovatele mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO.
Podobný paradox lze pozorovat u našich severních sousedů. Jak vyplývá z průzkumu Carfax provedeném začátkem léta, považuje jen 9 procent Poláků profesionální prodejce za nejspolehlivější zdroj informací o historii ojetého vozu. Zároveň jsou to ale právě oni, u kterých s odstupem největší podíl dotázaných, totiž celých 78 procent, předpokládá nejnižší riziko podvodu. To prodejcům z ulice zcela důvěřují jen 4 procenta Poláků, přičemž 11 procent dá v prvé řadě na „vlastní znalosti a intuici.
„Zdánlivě dokonalý vůz může skrývat vady za desítky, ne-li stovky tisíc. Je pak jen otázkou času, případně další návštěvy STK, kdy se přijde na odpojený emisní systém nebo poškozenou elektroniku, či bude třeba nečekaně vyměnit díl, jehož opotřebení odpovídá vozu s trojnásobným nájezdem. Je dlouhá řada vad, které nemá laik šanci odhalit, proto je i při nákupu na inzerát dobré s sebou vzít automechanika. Anebo si pro vůz přijít do renomovaného autobazaru, kde jej prověří nejen co do technického stavu, ale také s ohledem na to, zdali například nespadá pod exekuci nebo společné jmění manželů. Ne bezdůvodně kontrolujeme u aut na výkupu na 260 parametrů od mechanického stavu až po právní bezúhonnost,“ radí Karolína Topolová.
Právě největší česká síť autocenter navíc udržuje obsáhlou a detailní databázi všech vozů, které kdy byly AAA AUTO nabídnuty. Když se technikům auto dostane pod ruky podruhé, porovnání těchto údajů s tvrzeními prodávajícího okamžitě odhalí jakoukoliv nesrovnalost včetně nápadně nízkého nájezdu. O efektivitě tohoto systému i pečlivosti techniků AAA AUTO nejlépe svědčí okolnost, že síť odmítne přibližně každé druhé jí nabízené auto. Nedůvěřivému kupujícímu přitom nic nebrání, sjednat si pojistku závad motorových vozidel Carlife, kterou mu soukromý prodejce nabídnout nemůže. A především lze u AAA AUTO cokoliv snadno reklamovat a vůz je dokonce možné vyměnit, pokud se nějaká vada přece jen projeví.
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