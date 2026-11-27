Pátek je podvodníků svátek. Zkoušejí prodávat třeba auta v exekuci
Pátek, to je podvodníků svátek. Jak totiž vyplývá z dlouhodobých zkušeností výkupčích největší tuzemské sítě prodejců ojetých vozů AAA AUTO a Mototechna, problematické vozy nepoctivci nejčastěji nabízejí právě na samém konci pracovního týdne.
Nepříjemná překvapení pro zájemce o ojetinu se přitom nemusejí skrývat jen pod kapotou auta, ale také v jeho „papírech“. Jedním z největších strašáků je, že vůz může spadat do exekuce.
Ať už pro nevyhovující technický stav či pochybný původ vozu, česká autocentra AAA AUTO odmítnou zhruba 65 procent vozů, které jsou jim nabídnuty k prodeji. „V řadě případů jsou to až naivní pokusy vychytralců, kteří snad musejí pracovat s předpokladem, že technici v autobazaru nemají zvedáky ani diagnostiku, případně neumí používat internet k nahlédnutí do všemožných registrů a databází. K takovým pokusům velmi často dochází v pátek odpoledne, kdy podvodníci sázejí na nepozornost výkupčích,“ říká Karolína Topolová, generální ředitelka skupiny AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO a Mototechna.
Co však školené oko profesionálního výkupu nepřehlédne, stává se mnohdy fatálním při koupi auta ze soukromé inzerce. Typicky, když prodávající záměrně „opomene“ zmínit, že je na vůz uvalena exekuce. „V naší síti se nyní s podobnými auty setkáváme zhruba čtyřikrát týdně. Například jen v říjnu jsme odhalili přes dvacet pokusů o prodej vozu zahrnutého do exekuce. Odhalili jsme také deset vozů, které byly účelově přepsány v minulosti. Kuriozitou byla prodávající, na niž bylo uvaleno dokonce sedmnáct exekucí. A v jednom případě po nás majitel ‚ověnčený‘ devíti exekucemi nepokrytě požadoval účelový přepis, aby se zabavení auta vyhnul,“ dodává Karolína Topolová s tím, že pokud někdo takováto právní omezení vědomě zatají, nebo se převodem auta snaží zmařit uspokojení věřitele, může mít jeho jednání i trestněprávní důsledky.
Autobazar si auto i majitele řádně prověřuje, má pro to všechny potřebné nástroje včetně přístupů do databází, jako jsou Centrální evidence exekucí a insolvenční rejstřík. Při prodeji auta na inzerát „na ulici“ bývají takové pokusy o podvod výrazněji úspěšnější. Soukromí kupci v naprosté většině případů nemívají stejný rozsah zkušeností a prověřovacích nástrojů jako velké profesionální autocentrum. „Riziko může existovat i tehdy, když vozidlo dosud není jednotlivě sepsáno v exekuci a při jeho prověření podle VIN se žádné omezení neobjeví. Proto je důležité prověřovat nejen vozidlo, ale i prodávajícího. Stává se totiž, že někteří z nich ani netuší, že vůz nesmí prodat. A ani úspěšný zápis změny vlastníka v registru vozidel sám o sobě nezaručuje, že převod byl bez právních překážek. Pokud prodávající nakládal s vozem v rozporu se zákazem vyplývajícím z exekuce, může být kupní smlouva neplatná,“ varuje Karolína Topolová s tím, že kupující se následně může dostat do sporu o vlastnictví vozidla a v některých případech o vůz přijít. „Vrácení kupní ceny od původního prodávajícího může být následně velmi obtížné. Naopak my coby vlastník všech prodávaných automobilů za legalitu koupě ručíme a peníze bychom v případě, že by se následně ukázala nelegálnost převodu, kupujícímu vrátili,“ říká.
Další problémy mohou představovat neschválené úpravy vozidla nebo nesoulad mezi jeho skutečným stavem a údaji v dokumentaci, například u přestavby vozidla či použitých kol. Velmi často se objevují nehomologované výfuky či spoilery, nebo dodávky, přestavěné na osobní, podle papírů však stále nákladní. Pokud takové auto vůbec projde evidenční kontrolou, tak technikovi STK ani policistovi při silniční kontrole neujde, že dodávce chybí přepážka nákladového prostoru a nesouhlasí ani počet sedadel. „Při koupi vozu od soukromé osoby je tedy nejenže nutné pečlivě prověřit technický stav vozu, ideálně v doprovodu automechanika, ale je třeba si také dávat pozor na rizika, která kupujícího nemusí ani napadnout. Zatímco v bazaru si vybírá z již prověřených aut – nehledě na to, že vážnou vadu může snadno reklamovat,“ uzavírá Karolína Topolová.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.