Čas na změnu zdravotní pojišťovny se krátí: Velký přehled lákadel pro pojištěnce

Chcete změnit zdravotní pojišťovnu? Ještě máte čas do konce září. Pojištěncem u té nové se tak stanete od 1. ledna 2019. Pojišťovnu můžete měnit pouze 2x ročně, proto byste si přestup měli řádně rozmyslet. Co vlastně od pojišťovny očekáváte? Má daná pojišťovna smlouvu s lékaři, které navštěvujete? V Česku je sedm zdravotních pojišťoven. Máme pro vás přehled toho nejzajímavějšího, co nabízejí.