Jsou starší a potřebují zkušeného člověka. V útulku kvůli tomu čekají na domov už roky
Útulek Pet Heroes v Lanškrouně přijme každý rok desítky opuštěných zvířat. Tamní ošetřovatelé léčí jejich těla i na duši, a pak jim hledají nové domovy. Někteří psi odejdou do adopce rychle, jiní čekají na nové domovy velmi dlouho.
Patří mezi ně i André, Míša, Sorbon, Rex, Brokolička, Guliana a Apollo. Lidé se je zdráhají adoptovat, protože jde o starší psy nebo psy pro zkušenější majitele. Podívejte se na jejich příběhy a kolik dní už čekají v útulku na domov. Možná mezi nimi najdete parťáka, který vám doteď chyběl.
Apollo, 630 dní
Apollo (5) je energický pes, který miluje výlety i cvičák. Kvůli zanedbání bývalého majitele má trvale poškozený močový měchýř, přesto je čistotný, nedělá loužičky. Doma nic neničí a na veterině je trpělivý. Potřebuje jen zkušeného člověka, který mu nastaví jasná pravidla, v opačném případě rád velí sám. S fenkami a menšími psy vychází dobře. Nehodí se k dětem ani seniorům.
Guliana, 700 dní
Guliana (3) je ztělesněná věrnost s obrovským srdcem. Miluje mazlení a svého páníčka by bránila do posledního dechu. Potřebuje jen důsledného člověka, který jí pomůže pochopit, že ne vždy je to potřeba, někoho, kdo se nezalekne její náladovosti a dá jí řád. Nehodí se k dětem, kočkám ani jiným zvířatům. Kdo získá její důvěru, získá lásku na celý život.
Brokolička, 800 dní
Brokoličkovi (12) většina lidí nedá kvůli jeho věku šanci. Přitom je to mazlivý a klidný pes v úžasné kondici. Je čistotný, zvládá vodítko, ostatních psů si nevšímá. Člověk, který si ho adoptuje, se nemusí bát vysokých veterinárních nákladů, protože útulek ho bude finančně podporovat.
Rex, 830 dní
Rex (9) je veselý pes, který miluje pohyb a aportování. Je jen potřeba si k němu najít cestu. Kdo se mu zalíbí, má vyhráno. Umí ale dát najevo i to, že se mu někdo nelíbí. I když už udělal velké pokroky, potřebuje k sobě zkušeného, trpělivého člověka. Není to gaučák, ideální pro něj bude dům se zahradou, bez malých dětí. Se psy většinou vychází, útulek ale doporučuje seznamovací návštěvu.
Sorbon, 1240 dní
Sorbon (8) je důkazem toho, že láska má velkou sílu. Do útulku přišel vyděšený, ze strachu kousal. Díky spoustě trpělivosti a učení ale postupně pochopil, že je v bezpečí. Dnes je z něj úplně jiný pes, mazlivý, hravý a učenlivý. Poslouchá, umí chodit na vodítku, rozumí základním povelům, miluje i starší děti.
André, 1400 dní
André (11) v útulku stihl zestárnout. Dřív potřeboval hodně mentální i psychické aktivity, což mu hledání domova ztěžovalo. Teď už je z něj starší pán, který už k sobě nepotřebuje vyloženě sportovce. Na svůj věk je ale stále dost aktivní. Potřebuje ale zkušeného majitele bez dalších zvířat a malých dětí. Užívá léky na cushingův syndrom.
Míša, 1400 dní
Míša (10) čeká v útulku nejdéle. Kvůli špatným zkušenostem je bojácnější, a proto je potřeba s ním zacházet opatrně. Udělal ale velké pokroky a snaží se chovat vzorně. Zvládá základy poslušnosti, rád běhá po zahradě, ale kotec mu stále dává pocit jistoty. Nehodí se k dětem ani dalším zvířatům.
Dejme jim šanci
Přesto, že v útulku všichni strávili dlouhé roky, touží po vlastním domově. Se správným přístupem bude z každého z nich skvělý a vděčný společník. Zájemci o adopci některého z těchto pejsků mohou psát na e-mail renata@petheroes.cz nebo mohou po 13. hodině volat na číslo 724 813 222 a na cokoli se doptat.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.