Soutěž Blesk Tlapek: Takhle jsme si společně užili léto. U moře, na horách i na cestách
Dovolená bez svého čtyřnohého parťáka? To je něco, co si většina majitelů domácích mazlíčků neumí představit. Prázdninová dobrodružství sdílejí společně, což potvrzují i fotky zaslané do letní soutěže Blesk tlapek. Vybrat z nich tři nejlepší bylo velmi těžké.
Do soutěže na téma Jak jsme si společně užili léto přišla více než stovka snímků. Čiší z nich radost a pohoda. „Je vidět, že majitelé své psy s sebou berou opravdu všude, nejen na chalupy a chaty, na ryby, na houby, ale i na horské túry a k moři,“ shrnula reportérka Jana Ulrichová s tím, že většina fotek byla velmi podařená a ocenit vouchery od www.krmiva-pucalka.cz by si proto zasloužili všichni.
Tři výherci
Reportérky Blesk tlapek se nakonec rozhodly ocenit snímek Lucie Janíkové, která se svým velškorgim Bentleym navštívila koloseum v chorvatské Pule, a fotku Ebby, kterou poslal Jimy Crash. Připsal k ní: „Ahoj, jmenuji se Ebby a hrozně ráda plavu. Tady jsem v Chorvatsku, ale miluju i naše rybníky.“
Jako třetí vybraly reportérky snímek od Zlatky Picmouc Vostré, která se soutěží Blesk tlapek účastní pravidelně, vždy s velmi krásnými fotkami. Ke své fotce napsala: „Zdravíme Bleskovky a Bleskáče z výšin! Letos jsme si vyjely jen s Cassi jako dvě holky. Přespávaly jsme v autě a vyběhávaly na kopce. Vylezly jsme Wales, Rakousko, Itálii a Švýcarsko a projely Irsko. A víte co? Byla to psina! Nic nám nechybělo! Nebojte se, jezděte se svými parťáky!“
Vouchery na Marp
Reportérky Blesk tlapek všem, kteří se do soutěže zapojili, děkují, a autorům třech vítězných snímků gratulují. „Všichni tři obdrží voucher v hodnotě 1500 korun od www.krmiva-pucalka.cz, s nimiž Blesk tlapky spolupracují. Budou si za něj moci nakoupit granule, konzervy nebo pamlsky Marp,“ řekla reportérka Blesk tlapek Kateřina Lang s tím, že v galerii pod článkem si mohou zájemci prohlédnout i další podařené fotky.
