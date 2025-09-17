Fotosoutěž Blesk tlapek startuje: Ukažte, jak jste si se svými čtyřnohými parťáky užili léto!
Strávili jste prázdniny a dovolenou se svými čtyřnohými parťáky? Vzali jste je na chatu, k moři nebo na túry? Pokud ano, pochlubte se snímky dokazujícími, jak jste si to spolu užili. Tři nejlepší odměníme.
Většina majitelů domácích mazlíčků si neumí představit, že by dovolenou trávili oddělně. Psy, a často i kočky, proto vozí všude s sebou. Vyráží společně do hor, k moři, na chaty a chalupy nebo do lesa na houby.
„Pokud mezi tyto milovníky zvířat patříte a všechny společné chvíle zároveň fotíte, je naše soutěž určena právě vám,“ řekla redaktorka Blesk tlapek Jana Ulrichová s tím, že autoři tří vybraných fotek se mohou těšit na odměnu od www.krmiva-pucalka.cz.
Sledujte facebook
Soutěž, tak jako ty minulé, poběží na facebookové stránce Blesk tlapek. „Pod příspěvek o soutěži nahrajte do komentářů vámi vybranou fotku. Měla by být ostrá a v dobré kvalitě,“ řekla reportérka Kateřina Lang.
Ze všech zaslaných snímků pak vyberou redaktorky tři, které je něčím zaujmou. Jejich autoři obdrží voucher od www.krmiva-pucalka.cz v hodnotě 1500 korun. Budou si za něj moci koupit granule, kapsičky, konzervy nebo pamlsky Marp podle vlastního výběru. Všichni, kdo se chtějí zapojit, mají čas do neděle 28. září do 23:59 hodin, kdy bude soutěž ukončena.
