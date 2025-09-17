Fotosoutěž Blesk tlapek startuje: Ukažte, jak jste si se svými čtyřnohými parťáky užili léto!

spoj
spoj
Odjet na dovolenou bez psa? To si většina majitelů zvířat neumí představit
Adoptovaná Maggie redaktorky Jany Ulrichové objela Česko v obytném autě
I společný pobyt na chalupě může psovi vykouzlit na tváři úsměv, jak dokazuje Lemonek Jitky Fárové
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
17. září 2025
05:00

Strávili jste prázdniny a dovolenou se svými čtyřnohými parťáky? Vzali jste je na chatu, k moři nebo na túry? Pokud ano, pochlubte se snímky dokazujícími, jak jste si to spolu užili. Tři nejlepší odměníme.

Většina majitelů domácích mazlíčků si neumí představit, že by dovolenou trávili oddělně. Psy, a často i kočky, proto vozí všude s sebou. Vyráží společně do hor, k moři, na chaty a chalupy nebo do lesa na houby.

Adoptovaná Maggie redaktorky Jany Ulrichové objela Česko v obytném autě Adoptovaná Maggie redaktorky Jany Ulrichové objela Česko v obytném autě | Jana Ulrichová

„Pokud mezi tyto milovníky zvířat patříte a všechny společné chvíle zároveň fotíte, je naše soutěž určena právě vám,“ řekla redaktorka Blesk tlapek Jana Ulrichová s tím, že autoři tří vybraných fotek se mohou těšit na odměnu od www.krmiva-pucalka.cz.

Sledujte facebook

Soutěž, tak jako ty minulé, poběží na facebookové stránce Blesk tlapek. „Pod příspěvek o soutěži nahrajte do komentářů vámi vybranou fotku. Měla by být ostrá a v dobré kvalitě,“ řekla reportérka Kateřina Lang.

Julie redaktorky Kateřiny Lang si užila sluníčko a koupání v Jadranu Julie redaktorky Kateřiny Lang si užila sluníčko a koupání v Jadranu | Kateřina Lang

Ze všech zaslaných snímků pak vyberou redaktorky tři, které je něčím zaujmou. Jejich autoři obdrží voucher od www.krmiva-pucalka.cz v hodnotě 1500 korun. Budou si za něj moci koupit granule, kapsičky, konzervy nebo pamlsky Marp podle vlastního výběru. Všichni, kdo se chtějí zapojit, mají čas do neděle 28. září do 23:59 hodin, kdy bude soutěž ukončena.

spoj
spoj
Odjet na dovolenou bez psa? To si většina majitelů zvířat neumí představit
Adoptovaná Maggie redaktorky Jany Ulrichové objela Česko v obytném autě
I společný pobyt na chalupě může psovi vykouzlit na tváři úsměv, jak dokazuje Lemonek Jitky Fárové

Témata:
létosoutěžfotosoutěžpsi a kočkyblesk tlapkymarppučálkaPraha

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Články odjinud