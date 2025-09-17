Vítek dostal při operaci kotníku dva šrouby, jeho stav je stabilizovaný. Brzy půjde domů, do školy se ale vrátí až v říjnu. „Měl bych podstoupit dvou až třítýdenní rehabilitaci. Je to pro mě poučení, příště si dám větší pozor,“ svěřil se.
Tvrdí však, že není žádný hazardér. „Jezdím vždy s přilbou, mám i chrániče, tohle byla blbá náhoda,“ dodal hoch.
Vedou poranění hlavy a rukou
V Dětské nemocnici letos v létě hospitalizovali 63 pacientů s poraněním hlavy, v porovnání se stejným obdobím loňského roku o 26 méně. S poraněním ruky leželo v zařízení 109 dětí, meziročně o 38 méně. Počet dětí na urgentním příjmu Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace meziročně klesl o dvě na 23.
Přednosta ARO Dětské nemocnice Brno Petr Štourač o úrazech dětí TV Blesk Zdeněk Matyáš
Samostatnou kapitolou jsou pro lékaře dopravní nehody. „Když někdo na místě závažné nehody přežije, často to bývají děti chráněné sedačkou. Tohle se výrazně zlepšilo. S naším mládím, kdy jsme cestovali mnohdy i vleže na zadních sedačkách, nesrovnatelně. Podobné je to s tonutím. Dnes už jsou často bazény zakryté, bývají kolem nich ohrádky a podobně," poznamenal přednosta dětského ARO Petr Štourač.
Rodiče chodí i s banalitami
Lékaři větší starostlivost rodičů o své ratolesti vítají, upozorňují ale na nárůst příchozích na pohotovost. Letos v létě ošetřili 3166 malých pacientů. „Mnohdy se totiž jedná o banality, které snesou odklad do běžné ambulantní doby, kdy je pracoviště na nápor personálně i provozně uzpůsobeno,"upozornil přednosta kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Ladislav Plánka.
Přednosta chápe, že rodiče mají o své děti strach, setkává se však i s jejich argumentací, že dopoledne musí do práce. „Průměr je 51 dětí za službu, což je opravdu strašně moc," podotkl s tím, že pak vzniká na pohotovosti dlouhá čekací doba.