Podivné manévry kolem psa s rakovinou: Útulek ho nechtěl nikomu dát, teď tají, kam zmizel

Dnes dvanáctiletý kříženec Bambino, strávil v útulku ve Dvoře Králové nad Labem téměř celý život. Pes, který má velký nádor na zadní noze, měl už v kotci dožít, aniž by poznal jaké to je, mít vlastní domov. I přesto, že ho útulek na svých webových stránkách k adopci nabízel, zájemcům následně tvrdil, že pro psa už by byla jakákoli změna prostředí stresující. Ve chvíli, kdy na sociální síti vznikla petice s názvem Pusťte Bambina domů, pes z útulku během několika dní zmizel.

Kde je Bambíno?

„Začalo to asi před měsícem, když jsme Bambínovi našli domov u paní, která má se psy zkušenosti. Ale adopce byla útulkem zamítnuta. Důvod? Pes je v útulku spokojený, běhá po areálu na volno a doktor nedoporučil změnu. Hned nato zamítli adopci Bambína dalším spolkům, které nabídly bezplatné převzetí a lepší podmínky pro nemocného psa," popisuje obyvatelka Dvora Králové paní Kateřina. (Celé jméno známe, ale žena chce zůstat ze strachu v anonymitě)

Pes už měl dožít v útulku, během několik dní ho ale údajně adoptoval zkušený chovatel. | Kateřina Pešková

Bambínovi, který už nikdy neměl opustit útulek, najednou vedení psího zařízení našlo nový domov. Kam a proč byl najednou pes odvezen, zůstalo tajemstvím. „Chceme vědět, co se s ním opravdu stalo. Útulek roky zanedbával jeho rostoucí nádor a když se to začalo řešit, tak pes zmizel. Podle útulku si navíc Bambino špatně zvyká na nové lidi a na nové prostředí a najednou ho dali do adopce," vysvětluje své obavy jedna z dobrovolnic spolku SOS for Pets.

Útulek: Tajíme to, abychom Bambina ochránili

Partnerka majitele útulku ale tvrdí, že se Bambína snaží ochránit. „Chceme, aby Bambíno v klidu dožil. Tím, že se kolem něj na sociálních sítích strhla taková kampaň, rozhodli jsme se ho dát do adopce. Schválně neříkáme komu a kam, aby měl pes klid," řekla nám Daniela Hoblová.

Černý kříženec začal trpět zdravotními problémy zhruba před pěti lety. „Začalo mu to růst ve svalu, nás nenapadlo, že by to mohlo dojít do takových rozměrů,“ popisuje pracovnice útulku Hoblová.

Bambíno má na zadní noze nádor, který už nelze operovat. | Kateřina Pešková

Podle jejích slov byl ale pes celou dobu pod dohledem veterináře, který sídlí přímo v areálu útulku. Ten prý operaci nedoporučoval. „Odstranění nádoru s sebou od začátku nese mnoho komplikací, až amputaci celé končetiny a to mi nepřijde humánní," dodává.

Dvanáctiletého psa už nelze operovat

V tomto věku už by nemusel přežít narkózu. Předsedkyně neziskové organizace SOS for Pets proto poslala stížnost na Státní veterinární správu s tím, že útulek péči o Bambína roky zanedbával. „Povinností vedoucího útulku je mj. sledovat zdravotní stav zvířat, v odůvodněných případech jim včas poskytnout první pomoc a požádat o odbornou veterinární pomoc, což on nedělá. Důkazem je např. pes Bambino trávící v útulku dlouhé roky, který nejen že nebyl řádně vyšetřen, ale nebyla mu nikdy poskytnuta odpovídající péče, když mu začal na zadní končetině růst nádor," popisuje ve stížnosti Danuše Herpe Jungmannová.

Krajská veterinární správa ale zatím při svých kontrolách v útulku neshledala žádná zásadní pochybení.

Má Bambíno skutečně nový domov?

Podle vedení města ano! Do hledání zmizelého Bambina se nakonec zapojilo i vedení města Dvůr Králové nad Labem. To se finančně podílí na běhu soukromého útulku, protože vedení zařízení dostává na umístěná zvířata finanční dotaci. „Psí útulek je soukromý a já nemám žádnou oficiální možnost, jak od útulku získat jméno a adresu nového majitele psa. Je mi ale jasné, jak je celá záležitost citlivá. Pokusím se tedy osobně dohodnout s vedením útulku, abych si mohl osobně ověřit stav adoptovaného zvířete a vyvrátit podezření o tom, že byl utracen," řekl Blesku starosta města Jan Jarolím.

Starosta města s Bambínem. | Jan Jarolím

A to se nakonec podařilo. Nový majitel sice odmítl návštěvu Bambína v jeho novém domově, přivezl ho ale na návštěvu do areálu útulku, kde se si ho starosta mohl pohladit a překontrolovat jeho stav. „Zasílám fotografii starou asi půl hodiny, schválně jsem tam nechal i to místo a čas. Snad bude fotka dostatečným důkazem o tom, že Bambino žije. Je velmi vitální, ale také plachý a nedůvěřivý, čemuž se nelze vzhledem k tomu, co si prožil, divit," dodal starosta.

Podle dobrovolnic spolku jedna kontrola nic neřeší. "Bylo by dobré, aby zdravotní stav Bambina byl zkontrolován namátkové po cca 3 měsících více lidmi, třeba i ze zastupitelstva, aybchom měli jistotu, že je v pořádku," uzavírá.

