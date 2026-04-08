V roce 2015 měly sice špekáčky masa více, než jejich výrobci deklarovali na obale, ale i tak by to bylo pro dnešní spotřebitele spíše zklamání. Tehdejší tábornické pochoutky totiž obsahovaly v průměru 66,8 % masa. A výrobci si často pomáhali škrobem, barvivem a zvýrazňovačem chuti, aby kompenzovali nižší podíl masa. Málokdo vyráběl špekáček bez těchto ingrediencí. Přitom kvalitní tábornická pochoutka nadbytečné ingredience nepotřebuje. Jak to zvládají současní výrobci špekáčků? To vám prozradí Potravinový Sherlock už v pátek v deníku Blesk a na Blesk.cz
Je pravda, že kvalita špekáčků stoupá a jsou masovější než před lety. Nicméně spotřebitelé musejí být stále obezřetní. Mezi výrobci se stále najdou slibotechny, které na obale uvedený obsah masa nedodržují. A bohužel někteří to dělají opakovaně! Naštěstí je tu spotřebitelský test Blesku, v němž Potravinový Sherlock na takové hříšníky upozorňuje. A nejinak tomu bude i tento pátek.
Co se také dočtete:
- Které špekáčky jsou nejchutnější?
- Kdo z výrobců šetří na mase?
- Které značky se obejdou bez zbytečných éček?
- Proč u špekáčku neplatí, čím víc masa, tím líp?
Není špekáček jako špekáček
Ačkoli je špekáček na unijním seznamu Zaručených tradičních specialit, není zapsán bez výhrady názvu. To znamená, že pod jedním názvem můžeme koupit až čtyři různě kvalitní verze. V čem se liší?
Špekáčky s unijním logem
Špekáčky s unijním logem Zaručená tradiční specialita (ZTS) musejí mít minimálně 38,5 % hovězího masa a 17,5 % vepřového (dohromady min. 56 % masa) a maximálně 45 % tuku.
»Běžné« špekáčky
Špekáčky určené vyhláškou musí obsahovat minimálně 40 % masa (hovězího, telecího či vepřového v libovolném poměru nebo může být zastoupeno jedno z nich) a maximálně 45 % tuku.
Drůbeží špekáčky
Ve vyhlášce jsou vedle »běžných« špekáčků definovány i drůbeží špekáčky, které musejí mít nejméně 45 % drůbežího masa nebo drůbežího SOM a nejvýše 45 % tuku.
Podle Českých cechovních norem
České cechovní normy (ČCN), novodobí nástupci starých norem, rozlišují dvě normy: Špekáček a Výběrové špekáčky. Norma Špekáček v podstatě kopíruje Zaručenou tradiční specialitu. V případě Výběrových špekáčků požadují minimálně 80 % masa, z toho se doporučuje 54 % vepřového a 26 % hovězího. Obsah tuku musí být maximálně 45 %.
A co opékáček nebo buřt?
I když se mohou podobat špekáčku, složení mohou mít úplně jiné a mnohdy mohou být méně masové a kvalitní. Požadavky na obsah masa a složení platí totiž jen pro výrobky nazvané jako špekáčky. Pokud se vám nějaký buřtík dostane do ruky, pozorně si pročtěte jeho složení.
Prezidentka potravinářské komory o slevách: Češi už neznají reálné ceny. Před čím varuje? Bára Holá