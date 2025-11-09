Kubišta v roce 1913 namaloval pouze pět olejů kubistickou technikou, z toho čtyři jsou ve sbírkách státních galerií a nadací. Jen několikrát veřejně vystavený obraz Zátiší malířské si v minulosti získal vysoká odborná hodnocení. Aukční síň ho označila za ikonu českého kubismu z jeho vrcholného období a za umělecký a sběratelský klenot.
Již před nedělní aukcí Kubišta figuroval v čele žebříčku letošních nejdráže prodaných děl. Jeho Zátiší s citrony našlo v květnu kupce za necelých 28,3 milionu.
V neděli jeho Zátiší malířské stanovilo nové letošní maximum. Jeho vyvolávací cena byla 29 milionů, konečná pak 44,2 milionů.
Nejdražší je Kupka
Nejdražším loňským a vůbec dosud nejdráže v Česku prodaným obrazem je Početí Františka Kupky s cenou 126,5 milionu korun, který sesadil Kubištův Staropražský motiv, ten se před třemi lety vydražil za 123,6 milionů.
Z celkového počtu 96 děl českých i zahraničních autorů se na neděkbá aukci v pavilonu Expo 58 v Letenských sadech prodala drtivá většina za celkovou částku 100 milionů korun, podle pořadatelů přitom padlo několik světových aukčních rekordů českých umělců.
