„Místopisné komisi navrhnu, aby se tato budoucí stanice metra D jmenovala Ryšánka, dává to logiku i v rámci místních návazností. Již o tom debatujeme delší dobu mezi jednotlivými organizacemi DPP, ROPID i městem,“ sdělil Hřib.
Stávající název Olbrachtova, který vychází z názvu nejbližší ulice, je podle něj pouze pracovní. „Nové zastávky veřejné dopravy by určitě neměly mít názvy s inspirací v totalitních nebo extremistických režimech,“ uvedl Hřib s narážkou na komunistického spisovatele Ivana Olbrachta.
Stanice podle hrdinů
Ke kritice názvu se přidal i ředitel ÚSTR Ladislav Kudrna. Jako alternativu navrhl pojmenovat ji po Josefu Bryksovi, který za druhé světové války bojoval v britském letectvu, či po knězi Josefu Toufarovi.
„Jistě se všichni shodneme na tom, že chceme, aby nastupující generace byly odolné vůči idejím totalitních režimů. Pojďme společně všechny stanice linky D pojmenovat po osobnostech spojených s protinacistickým a protikomunistickým odbojem,“ vyzval Kudrna. V každé stanici by podle něj mohl být QR kód, po jehož načtení by se lidé dozvěděli více o lidech, po nichž je stanice pojmenovaná.
První stanice vyražena
Proti názvu Olbrachtova se letos v květnu vyslovil také starosta Prahy 4 Ondřej Kubín (ODS). Jako vhodnější název navrhl Ryšánka či Na Strži podle nedaleké ulice.
Dopravní podnik minulý týden informoval, že Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Ražby budoucí stanice Pankrác na lince D pokračují a dokončeny by měly být ve druhém čtvrtletí příštího roku.
Návrhy může dát každý
Pojmenování či přejmenování veřejných prostranství v Praze schvaluje městská rada. Podněty může podávat kdokoliv. Návrhy nejprve projednává radnice příslušné městské části. Po schválení jejím vedením je postoupen magistrátní místopisné komisi. Pokud s ním souhlasí, následně jej projednají pražští radní. Pojmenování veřejných prostranství nesmí být podle zákona po nikom žijícím.
