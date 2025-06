Stovky lidí od rána čekají před Planetáriem v pražské Stromovce. Budova po dvouleté rekonstrukci právě otevírá a je doslova „našlapaná“ moderními vymoženostmi. LED technologie umožňuje návštěvníky přenést do Sixtinské kaple, na alpské vrcholy, zemský orbit, povrch Slunce či do vzdáleného vesmíru. Čeká se, že první víkend sem zavírá na 10 tisíc lidí, čekat ale budou v dlouhé frontě...

Za obrovského zájmu lidí otevřelo pražské Planetárium ve Stromovce. Lidé chtěli co nejdříve vidět unikátní kopuli vybavenou moderní LED technologií, která nemá v Evropě obdoby!

Fronta se začala tořit už hodinu před oficiálním otevřením v 10.30 a po desáté hodině se prodávaly lístky na představení, která začínají v pravé poledne. Jednotlivá představení trvají 20 minut. Po zakoupení vstupenky se lidé mohou rozejít a přijít až na stanovený čas.

„Viděla jsem to na instagramu a těšíme se, bylo to dlouho zavřené. Naposledy jsem tu byla někdy se školou a to už je tak 20 let,“ svěřila se Klára (31) z Prahy.

„My jsme přijeli až od hranic s Rakouskem. Fronta nic moc, ale zatím jsme odhodlaní,“ uvedla Eleonora, která přijela s manželem a synem Michaelem (7). „Já se těším hodně. Vesmír miluji. Líbí se mi hvězdy a to, jak je velký,“ těšil se chlapec.

„Hlavní rozdíl od klasické planetárnické kopule je, že není bílá a nepromítá se na ni, ale že je černá a sama svítí, což poskytuje obraz, který je ostatními systémy nedosažitelný,“ vysvětlil ředitel planetária Jakub Rozehnal.

Nejlepší na světě

Kopule je první svého druhu v Evropě a zároveň největší na světě! Má průměr 22 metrů a obraz zajišťuje přibližně 45 milionů diod na více než 12 tisících speciálních panelech. Ty jsou schopné diváka ve vysoké kvalitě přenést na libovolné místo na planetě a na dvourozměrné ploše vytvořit iluzi trojrozměrného zážitku.

LED panely mají totiž oproti běžným projektorům až stonásobný světelný výkon, v přední části navíc kopule sahá až k podlaze, což dále zvyšuje možnosti práce s obrazem.

Čekaly davy

Na první otevírací víkend Planetárium připravilo dvacetiminutový blok, ve kterém návštěvníci uvidí simulaci noční oblohy i ukázky možností nové technologie. Vstupné je navíc pouhých 100 korun. Právě to vyvolalo obrovskou vlnu zájmu mezi lidmi, kteří neváhali čekat i hodiny, než na ně přijde řada.

Běžné vstupné bude nadále činit 289 Kč pro dospělé a 219 Kč pro děti, studenty a seniory. Poslední sobotní představení začíná ve 22.30, v neděli ve 20.30 hodin.

Přestavba planetária začala v dubnu 2023 a náklady na ni byly zhruba 300 milionů korun. Z toho dvě třetiny stála právě kopule vybavená nejmodernější LED technologií.