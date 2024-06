Od soboty 29. června budou muset cestující, kteří chtějí vystoupit, stisknout ve vozidle před zastávkou červené tlačítko STOP nebo tlačítko pro otevření dveří. Pokud budou stát na zastávce, nemusí mávat ani jinak dávat znamení, řidič sám zastaví. Cílem opatření je zkrácení intervalů a větší plynulost dopravy, omezení hluku i škodlivin.

„Chceme vše zjednodušit a sjednotit tak, aby cestující nemuseli řešit, kde tlačítko mačkat a kde ne. Pro zjednodušení bude třeba tlačítko zmáčknout vždy. Inspirujeme se v zahraničí. Třeba v Londýně, Vídni, Berlíně či Paříži. Nemusíme však chodit moc daleko, v Ústeckém a Libereckém kraji nebo v Jihlavě to již funguje pěknou řádku let naprosto spolehlivě a nedávno to zavedli třeba také v Bratislavě,“ uvedla společnost Ropid, která v Praze a okolí organizuje dopravu.

Ušetří to peníze

Změnou se podle organizace sníží zpoždění z hustého provozu i počty hlášení v autobusech, zpřehlední se jízdní řády, ušetří se pohonné hmoty, sníží se hluk a emise z neustálých rozjezdů. „Současně se sníží četnost oprav vozidel a pro řidiče bude práce pohodovější. Zejména večer a o víkendech můžeme v některých případech dokonce snížit intervaly mezi spoji při stejném počtu řidičů a vozidel,“ dodal Ropid.

Změna má přinést i finanční úspory. Každé zastavení a rozjetí podle Ropidu stojí jednu korunu, ročně by úspora podle dřívějších informací dosáhla odhadem pěti milionů korun. Autobusy, které nemusí zastavit, mají navíc nižší spotřebu nafty.

Ve Středočeském kraji 40 % zastávek

V Praze je nyní asi 2500 autobusových zastávek, z toho 69 % je na znamení. Pokud stojí cestující na zastávce na znamení, od roku 2011 nemusí dávat znamení, ale řidič má povinnost zastavit. Pokud v ní už jeden autobus stojí, ten, který přijede po něm, musí zastavit také. Ve Středočeském kraji dosud v režimu na znamení funguje přes 40 procent zastávek, například celé Benešovsko a některá další města.