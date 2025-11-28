Muži v pondělí zhruba půl hodiny po půlnoci postupně hodili do řeky 11 elektrokoloběžek. Poté odešli neznámo kam. Při jejich počínání je zachytily kamery.

„Druhý den na místě zasahovali policisté z poříčního oddělení, kteří s potápěči a novým plavidlem Polka, které je vybavené ramenem pro vytahování předmětů z vody, vylovili elektrokoloběžky zpět na břeh,“ uvedl mluvčí policie Richard Hrdina.

Policisté žádají kohokoli, kdo by měl o mužích informace, aby se obrátil na linku 158.

Sdílené elektrokoloběžky volně stojící k zapůjčení v ulicích Prahy a dalších měst čelí v posledních letech silné kritice od místních obyvatel a samospráv. Podle kritiků totiž parkující koloběžky překážejí v ulicích a jejich uživatelé, především turisté, nebezpečnou jízdou po chodnících ohrožují chodce.

Pražští radní v říjnu schválili nový systém regulace sdílených dopravních prostředků, který počítá se zákazem poskytování elektrokoloběžek.

Dva neznámí muži naházeli z Čechova mostu v centru metropole do Vltavy 11 elektrokoloběžek. Hledá je policie.
