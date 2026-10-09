K nehodě došlo ve středu na parkovišti u Vocelovy ulice, poblíž Okresního soudu Plzeň-město, kolem 13. hodiny. „Z dosud zjištěných informací měl zde řidič (65) s vozidlem lexus nabourat dvě vozidla škoda a subaru. Z místa odjel, aniž by splnil zákonnou povinnost účastníka dopravní nehody,“ uvedla mluvčí Eva Červenková.

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Řidič byl následně zastaven a kontrolován policejní hlídkou v menší obci na Přešticku. „Dechová zkouška ukázala pozitivní hodnotu přes 3 promile,“ uvedla policie.

Policie případ vyšetřuje pro podezření z ohrožení pod vlivem návykové látky. Žalobce nastoupil dovolenou.

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Zdroj: Polícia SR