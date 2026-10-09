„Ano, ublížil jsem, je mi to líto. Ale zabít ho jsem nechtěl. On mě napadl první,“ hájil se u ostravského soudu Karel M. Kvůli věčnému pití alkoholu ho opustila družka, s níž má dvě děti, a našla si nového přítele.
„Žalovaný držel rukojeť nože od vstupu do baru, mířil k poškozenému. Ten byl v defenzivní pozici,“ odmítl nutnou obranu soud a poslal Karla M. za katr na 12 let. Tomu se trest nelíbí a na místě se odvolal.
Agresor osudného dne sokovi vyhrožoval.„Zavolej Markovi, ať přijede. Postarám se o něj, budeš ho utírat, až bude na hadičkách. Bude na ARO polámaný. Udělám s chladnou hlavou, co je třeba,“ psal v lednu opilý Karel M. expřítelkyni.
Z bratrova bytu vzal lovecký nůž a šel dvojici hledat. Narazil na ni ve sportbaru v Karviné-Ráji. Jeho sok se mu postavil na odpor a Karla M. shodil na zem. Ten tasil nůž a soka pobodal, zasáhl i podklíčkovou tepnu. „Poškozený nevykrvácel jen díky rychlé odborné pomoci,“ uvedl žalobce Vít Legerský.
Štamgasti: Bylo to ošklivé
„Bylo to ošklivé. Ti dva seděli tři stoly od dveří, on šel přímo k nim. Ten napadený čekal, že něco přijde, stihl vstát a bránit se. Útočník vytáhl nůž a začal ho bodat. Kdyby zůstal sedět na židli, tak je po něm,“ vylíčili štamgasti reportérovi Blesk.cz krátce po činu.
V hospodě seděli i fotbaloví fanoušci. „Jsou to většinou silní velcí chlapi, dva nebo tři toho útočníka přemohli,“ dodali hosté. Celý incident zaznamenaly kamery.
Unikátní operace
Težce zraněný Marek zůstal naživu jen díky velkému štěstí. Silné krvácení z tepny zprvu laicky zastavovali hosté hospody na místě útoku, pak odborně rychle záchranáři, kteří ho letecky transportovali do ostravské fakultní nemocnice.
Tady muži život zachránili lékaři akutním cévním zákrokem. Vložili mu do poškozené tepny stentgraft, což je speciální cévní implantát tvořený kovovou výztuží a textilním potahem. Zevnitř zpevňuje poškozenou nebo vydutou tepnu. Díky tomu zastavili krvácení.
Děti versus alkohol
Karel M. podle svých slov pochází z úplné rodiny a takovou prý chtěl zachovat i tu svou. S expřítelkyní mají dvě děti (6 a 4). Kvůli mužově zálibě v tvrdém alkoholu se ale vztah neustále rozpadal. Děti však směl vídat, kdy chtěl.
„Jsou mi vším. Když jsem jezdil dělat na stavbu do Německa, přivezl jsem i 80 tisíc čistého měsíčně, z toho až 30 tisíc jsem dával družce na děti. Ona se mi odvděčila tím, že si našla jiného,“ hořekoval u soudu žalovaný.
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