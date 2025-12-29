„Krátce po třetí hodině ranní jsme vyjížděli společně se záchrannou službou ke zraněnému muži na Líšťansku,“ uvedl pro novinky.cz policejní mluvčí Ondřej Hodan a dodal:
„Podle dosud zjištěných skutečností vše nasvědčuje tomu, že si mladý muž zranění způsobil sám.“
Nešťastník se poranil v rodinném domě o skleněnou výplň dveří. Střepy mu zasáhly krční tepnu a vykrvácel. „Bohužel i přes veškerou snahu zasahujících dvaadvacetiletý muž svým zraněním podlehl. Na místo jsme povolali koronera,“ doplnila za krajskou záchranku Karolína Korčíková. Případem se nadále zabývají policisté.
