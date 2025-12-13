Muž se propadl plexisklem, které na dráhu v ulici U Ježíška přivádí denní světlo. Padal ze zhruba osmi metrů. „Záchranáři na místě události ošetřili dva muže. Mladší muž utrpěl zranění následkem pádu z výšky. Oba muži pak byli transportováni pozemní cestou do zdravotnického zařízení,“ uvedla mluvčí zdravotnických záchranářů Plzeňského kraje Karolína Korčíková.
Podhledy nad dráhou byly následně strženy, aby se situace neopakovala. „Samozřejmě dojde k opravě plexiskla,“ dodal Jan Švábek z plzeňského magistrátu. Proč se bezdomovec nacházel v prostoru podhledů, se zatím neví.
V pondělí se sejdou zástupci města a provozovatele dráhy. Na dráze začal úklid, závodit by se na ní mohlo podle provozovatele znovu za několik dnů.
