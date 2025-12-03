Dívky věděly, do čeho jdou. Nafocení „decentně hanbatého“ kalendáře zopakovaly, po velkém úspěchu, už potřetí. Tentokrát v částečně změněné sestavě a s novými rekvizitami.
„Loni nás bylo šest. Letos také, akorát tři z nás se vyměnily,“ prozradila Nikol Havlíčková (19). Ta také stojí za tím, že letošní kalendář vznikl. „Spunktovala jsem to vlastně já. Domluvily jsme se, že tam budeme mít něco, co jsme ještě neměly,“ vysvětlila Nikol.
Nečekaný povel
A tak se i stalo. Dívky se fotily ve spodním prádle s částmi starých uniforem, helem a historickou ruční stříkačkou. „Tu nám spolu s letitými bílými uniformami půjčili dobrovolní hasiči z Oselců,“ prozradila Nikol. Jiní hasiči, třeba ti z Chocenic, poskytli dívkám ruční sirénu. „Kluci z Dnešic nám zase půjčili historické sako od uniformy a čepici starou 100 let. Ta už se skoro rozpadala,“ uvedla Nikol.
A co bylo na kalendáři nejtěžší? „Všechno to zorganizovat, domluvit. Nové holky pak třeba rozhodilo, když zazněl povel: »Vystrč za*ek!«. Nás, které už jsme dříve fotily, tohle už nevyvedlo z míry,“ usmála se Nikol.
A jaké fotka je podle Nikol ta nejodvážnější. „Je to ta, na které jsme s kamarádkou jen ve spodním prádle. Jediné, co kromě kalhotek a podprsenky na sobě máme, je hasičská helma,“ řekla Nikol.
Pro žárlivé manželky
Kromě pikantního kalendáře s fešnými hasičkami mají v Dolcích ještě jeden, kde jsou jen obrázky s hasičskými auty a požární technikou.
„Vymysleli si ho naši dva trenéři. Někteří chlapi by měli doma trochu problém, kdyby si přinesli kalendář s námi. Aby se necítili ochuzení, vznikl pro ně speciální bez nás - jen s auty a technikou. Letos vychází takový poprvé a uvidíme, jak se uchytí,“ dodala Nikol.
Úspěšné hasičky
Hasičky ale zdaleka nejsou jen fotomodelky, už pět let úspěšně reprezentují Dolce v hasičském sportu a v okrese sklízí mnoho úspěchů. „Třeba v letošním roce jsme při závodu v Dolní Lukavici, kde jsme byly první, pokořily rekord sezóny,“ pochlubila se Nikol.
Z peněz za kalendář by si dívky chtěli koupit nové hasičské vybavení. Chcete mít kalendář hasiček z Dolců na Plzeňsku? K objednání ZDE
