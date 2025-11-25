Vše začalo letos v srpnu na silnici před Domažlicemi. Palečka jedoucího ve Škodě Fabia předjel Petr V. (45) v superbu. To asi kapelníka rozpálilo a za autem se rozjel přes město. Na jedné křižovatce zastavil, vyskočil z auta a běžel k superbu.
„Poškozeného se pokusil udeřit do obličeje, přičemž mu roztrhl tričko,“ uvedla státní zástupkyně Aneta Jandová.
Ale ani semafor nakonec rozlíceného kapelníka nezastavil, v naháněčce pokračoval až na místo, kde řidič superbu zaparkoval a vystoupil z vozu.
„Nejméně osmi údery pěstí jej udeřil do hlavy a několikrát kopl. Útoku zanechal, až když si všiml, že poškozený krvácí z obličeje,“ dodala žalobkyně.
„Ujely mi nervy, je to moje chyba. Naštvalo mě, že riskantně předjížděl a zavadil mi o zrcátko,“ uvedl Paleček. U soudu přiznal vinu a trest také přijal. Rozsudek je tak pravomocný.
