„Po našich prvotních úkonech na místě a po prohlídce těla vyšlo najevo, že muž zemřel násilnou smrtí,“ potvrdila policejní mluvčí Pavla Burešová. Policisté začali pátrat po možném pachateli, případ si převzali kriminalisté.
Mrtvým má být Slovák, který v areálu bývalého zámku, kde se ubytovna nachází, bydlel.
„Krátce po poledni se nám podařilo zadržet muže, který je podezřelý z tohoto protiprávního jednání. Nyní s ním provádí kriminalisté potřebné procesní úkony,“ uvedla Burešová.
Podle informac Blesk.cz jej útočník měl uškrtit.
VIDEO: Pražská mordparta objasnila vraždu seniora v Kunraticích. (září 2025)
Pražská mordparta objasnila vraždu seniora v Kunraticích. Policie ČR