Vše začalo tím, když gauner vnikl na zahradu domu své matky, kde křičel, aby mu otevřela dveře a dala mu peníze. Přitom silně kopl do skleněné výplně dveří. „Žena mu ze strachu otevřela, načež muž vyhrožoval, že pokud mu nevyhoví, ublíží jí. Následně vytáhl ruční granát a křičel, že ho odpálí,“ řekla policejní mluvčí Michaela Raindlová. Jak se později ukázalo, granát byl nefunkční atrapa.
Cesta k bankomatu
To ale žena nevěděla, bála se o svůj život a tak přistoupila na synovy požadavky a nabídla mu, že ho odveze k bankomatu. „Během jízdy však muž začal být znovu agresivní. Ženu několikrát udeřil do obličeje, poškodil palubní desku vozidla a vytrhl středový displej. Na křižovatce ulic Boženy Němcové a Karlovarská ji dokonce donutil projet na červenou se slovy, že pokud nezrychlí, použije granát a ohrozí i další lidi,“ popsala Raindlová.
Žena z bankomatu vybrala šest tisíc korun, které dala synovi. „V nedaleké prodejně mu musela ještě zakoupit cigarety a zapalovač. Celou dobu plnila jeho příkazy ve strachu o svůj život,“ uvedla Raindlová.
Přesto se jí naštěstí povedlo napsat zprávu kamarádce a požádala ji, aby okamžitě přivolala policii. Ti mladíka zadrželi, skončil v policejní cele.
„Kriminalisté následně státnímu zástupci podali podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který soud akceptoval,“ dodala Raindlová. Za spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a přečinů porušování domovní svobody a poškození cizí věci hrozí mladíkovi trest až deset let vězení.
