V parku Boženy Němcové v Karviné začíná výstavba inhalatoria zhruba za 20 milionů korun. „Inhalatorium bude využívat cirkulaci jodobromové solanky s příznivými účinky na dýchací cesty a jeho vybudování je součástí širší proměny zámeckého areálu,“ řekla mluvčí magistrátu Monika Danková.
Jodobromová solanka má blahodárné účinky na pohybový aparát, kůži, cévní systém a dýchací cesty. Pomáhá uvolňovat svaly, zmírňovat bolesti, zlepšovat regeneraci a podporovat hojení kožních problémů. Přispívá k relaxaci, odbourávání stresu a zlepšení celkové kondice, je vhodná i pro detoxikaci organismu.
Už v září začaly v parku přípravné práce, bylo nutné demontovat dětské hřiště poblíž bývalých zámeckých koníren. „Samotná stavba má zhruba 300 m2. Naváže na ni dalších 450 m2 zpevněných a sadových ploch. Do konce roku se bude pracovat na založení stavby. Budování nosné konstrukce začne v příštím roce,“ řekl hlavní stavbyvedoucí Lukáš Horuta.
Inspirace z Polska
Inspiraci pro vybudování inhalatoria našla Karviná u svého polského partnerského města Jastrzębie-Zdrój, kde již solné inhalatorium funguje.
„Nově patříme mezi oficiální lázeňská města a inhalatorium do této identity skvěle zapadá. Je to krásný příklad toho, že dokážeme udržovat tradice a zároveň přinášíme do veřejného prostoru moderní prvky, které zvyšují atraktivitu města,“ uvedl primátor Jan Wolf.
Opravují konírnu i mléčnici
Současně s výstavbou inhalatoria pokračují práce na obnově sousedních historických koníren a mléčnice. „V konírnách pokračujeme v bouracích pracích, ukazuje se, že stav objektu ne ve všem odpovídá tomu, s čím jsme počítali. Z tohoto důvodu se některé práce prodlužují. Objevují se ale třeba i některé památné prvky z dřívější doby, které bude nutné zachovat. Postupujeme proto krok za krokem, aby se zachovalo maximum hodnotných prvků,“ doplnil Horuta.
V budově mléčnice, kde se v minulosti uchovávalo mléko, má vzniknout víceúčelový sál, v konírnách pak komunitní místnosti a výukový prostor. Veřejnosti by celý areál mohl být zpřístupněn na jaře roku 2027.
