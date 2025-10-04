„Je to fantastická lokalita plná květin, poletujících motýlů, brouků, pestřenek a dalšího hmyzu,“ řekla Martina Kišelová z ČSOP. Lokalita o rozměru půl hektaru na úbočí vrchu Líšná je domovem například kriticky ohroženého soumračníka bělopásného. Ten v Česku přežívá jen na několika místech.
Dále se tam hojně vyskytují modrásci vikvicový, nejmenší a hnědoskvrnný, kteří jsou na seznamu ohrožených druhů v kategorii zranitelný. Na rozkvetlých loukách žijí i nejméně tři druhy vřetenušek, ohniváčka černokřídlého nebo perleťovce nejmenšího.
„Samozřejmě i mnoho dosud běžných motýlů - okáčů, baboček a dalších druhů modrásků a soumračníků, kteří to v naší krajině také nemají jednoduché a jsou za každé podobné místo vděční,“ dodala.
Dohoda s vlastníky
Soumračníka bělopásného i další druhy motýlů ohrožuje především zarůstání krajiny, ať již kvůli opouštění luk nebo cílenému zalesňování. „Na Líšné se o udržení ideálních podmínek k jejich životu a rozmnožování už dva roky, díky dohodě s vlastníky pozemků, starají členové ČSOP Jižní Čechy,“ uvedla Kišelová. ČSOP tam organizuje brigády pro veřejnost. Poslední letošní tam bude 18. října.
Místo pro přírodu
Líšná je třetím místem v Pošumaví, které ochránci přírody vykoupili. Další lokality, Velká Homolka a Chválovna, jsou u Vimperka. „Kampaň Místo pro přírodu je veřejná sbírka, jejíž cílem je záchrana či obnova cenných míst naší přírody prostřednictvím výkupů pozemků. Díky ní už bylo vykoupeno 213 hektarů na 59 lokalitách,“ podotkl ochranář Jan Moravec.
