Dívky se s Romanem M. poznaly na internetové seznamce. Vydával se za vlivného a bohatého Rusa. Na sociálních sítích mu úplně propadly. Izolovaly se od okolí a žily jen pro něj. Nakonec za ním přijely i do Karlových Varů. Tam zažívaly peklo.
„Jedna z dívek mu musela olizovat prsty u nohou, fackoval ji, kopal, zakazoval jí chodit na záchod. Plivl na zem a ona musela plivanec sníst. Úplně ji ovládl, stejně jako ostatní,“ řekla státní zástupkyně Věra Brázdová. To ale nebylo vše.
„Dívce hrozil vystřílením rodiny a donutil jí podepsat čtyři smlouvy o půjčce. Kontaktoval jejího dědečka a přesvědčil ho, že když neuhradí dluhy, půjde vnučka k soudu. Senior pak dívce poslal přes 800 tisíc korun,“ uvedla Brázdová. Obdobně dopadly s penězi i další dívky.
U soudu obrátil
Roman M. vše u soudu odmítl. Až do teď ovšem tvrdil, že u obžaloby nespáchal téměř nic. Nyní ale krátce před vynesením rozsudku přišel s novou verzí. „Na Telegramu jsem se seznámil s O. (pozn. red. - uvedl jméno známého influencera). Ten vymyslel koncept, do kterého jsem nastoupil. Šlo o to přes falešný profil na seznamce vytipovat dívky, zjistit, jak jsou na tom s penězi ony a jejich rodiny, a připravit je o ně, Pointou bylo také, aby si braly půjčky,“ uvedl Roman M. s tím, že se s ním dělil o peníze půl na půl. Soud ovšem výslech zmíněného influencera zamítl.
Dříve škodu Roman M. odmítal uznat, teď otočil a prohlásil, že ji obětem z větší části uhradí. Jde o částku zhruba 1,1 miliónu korun. „I nadále ale odmítám všechna násilí, kterých jsem se měl na poškozených dopustit,“ dodal Roman M. Obžaloba pro něj chce 10 let vězení. Otřesným případem se bude soud zabývat opět v říjnu.