Nezletilý chlapec ve firmě pracoval společně se svým dědou. V osudný den měl zametat u šnekového dopravníku, stroj mu vtáhl paži a celou ji amputoval. Zemřel na místě.
Podle svědka, který promluvil pro seznamzpravy.cz je běžné, že firma zaměstnává děti a k tomu ještě načerno. „Dělali vše, nikdo je nezaučoval, většinou jim jen během pěti minut někdo řekl a ukázal, co mají dělat, a odešel. Viděl jsem, že pracovali na drtičkách kamene, a také jsem viděl, že jim člověk z provozu nařídil, aby šli odpalovat trhavinu v doprovodu s dospělým člověkem,“ popsal pracovník.
Podle něj tam pracovalo více nezletilých ukrajinských brigádníků, navíc prý nelegálně - neměli pracovní smlouvy, podepsanou dohodu ani pojištění. „Vím, že jednomu bylo dokonce méně než 15 let,“ uvedl muž.
Firma, která zpracovává kámen a vyrábí stavební materiál, s ohledem na probíhající vyšetřování odmítá tragédii komentovat. Podle odborníků v poslední době stoupá počet zaměstnaných ukrajinských dětí, což má spojitost s horšící se situací uprchlických rodin.
