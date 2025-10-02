Nezletilý Ivan ve firmě pracoval společně se svým dědou. V osudný den měl zametat u šnekového dopravníku, stroj mu vtáhl paži a celou ji amputoval. Zemřel na místě.
Chlapec navíc nebyl pojištěný u zdravotní pojišťovny. „Mohu potvrdit, že faktura za výjezd záchranné služby byla odeslaná na adresu bydliště,“ potvrdil pro seznamzpravy.cz mluvčí plzeňské záchranky Martin Štěpán. Částka je deset tisíc korun.
Ve věci se angažuje i zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. „Úmrtí nezletilého chlapce se mě hluboce dotklo. Nejenom proto, že šlo o tragickou událost týkající se dítěte, ale také proto, že jako Česká republika neumíme dostatečně ochránit ty nejzranitelnější – uprchlíky čelící násilí a hledající bezpečný azyl, a zvláště potom děti,“ uvedla pro denik.cz.
Děti drtily kámen
Je totiž podezření, že dítě bylo zaměstnáno u stavební firmy nelegálně. Podle svědka, který promluvil pro seznamzpravy.cz je běžné, že firma zaměstnává děti a k tomu ještě načerno. „Dělali vše, nikdo je nezaučoval, většinou jim jen během pěti minut někdo řekl a ukázal, co mají dělat, a odešel. Viděl jsem, že pracovali na drtičkách kamene, a také jsem viděl, že jim člověk z provozu nařídil, aby šli odpalovat trhavinu v doprovodu s dospělým člověkem,“ popsal pracovník.
Podle něj tam pracovalo více nezletilých ukrajinských brigádníků, navíc prý nelegálně - neměli pracovní smlouvy, podepsanou dohodu ani pojištění. „Vím, že jednomu bylo dokonce méně než 15 let,“ uvedl muž.
Příležitost ke změně
Neštěstí vyvolalo v minulých dnech setkání mnoha odborníků. „Ivanovi bylo v době úrazu patnáct let jen několik dní, je nepochybné, že nebyl chráněn tak, jak pracovní zákoník nařizuje,“ sdělil servru ředitel sociálních a vzdělávacích programů společnosti Člověk v tísni Jan Černý.
„Současnou situaci lze vnímat také jako příležitost k posunu v dlouho potřebných legislativních, metodických a systémových změnách,“ zdůraznila zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.
Firma, která zpracovává kámen a vyrábí stavební materiál, s ohledem na probíhající vyšetřování odmítá tragédii komentovat. Podle odborníků v poslední době stoupá počet zaměstnaných ukrajinských dětí, což má spojitost s horšící se situací uprchlických rodin.
