Nezletilý chlapec jménem Ivan ve firmě pracoval společně se svým dědou. V osudný den měl zametat u šnekového dopravníku, stroj mu vtáhl paži a celou ji amputoval. Zemřel na místě.
Nyní navíc vyšlo najevo, že chlapec nebyl pojištěný u zdravotní pojišťovny. „Mohu potvrdit, že faktura za výjezd záchranné služby byla odeslaná na adresu bydliště,“ potvrdil pro seznamzpravy.cz mluvčí plzeňské záchranky Martin Štěpán. Částka je deset tisíc korun.
To zesílilo navíc pochyby o tom, že bylo dítě zaměstnáno u stavební firmy legálně. Podle svědka, který promluvil pro seznamzpravy.cz je běžné, že firma zaměstnává děti a k tomu ještě načerno. „Dělali vše, nikdo je nezaučoval, většinou jim jen během pěti minut někdo řekl a ukázal, co mají dělat, a odešel. Viděl jsem, že pracovali na drtičkách kamene, a také jsem viděl, že jim člověk z provozu nařídil, aby šli odpalovat trhavinu v doprovodu s dospělým člověkem,“ popsal pracovník.
Podle něj tam pracovalo více nezletilých ukrajinských brigádníků, navíc prý nelegálně - neměli pracovní smlouvy, podepsanou dohodu ani pojištění. „Vím, že jednomu bylo dokonce méně než 15 let,“ uvedl muž.
Firma, která zpracovává kámen a vyrábí stavební materiál, s ohledem na probíhající vyšetřování odmítá tragédii komentovat. Podle odborníků v poslední době stoupá počet zaměstnaných ukrajinských dětí, což má spojitost s horšící se situací uprchlických rodin.
