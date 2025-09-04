Incident se odehrál ve středu odpoledne na Anglickém nábřeží v Plzni. Na místě policisté zjistili, že psi utekli ženě. Oba pobíhali bez náhubku a jeden z nich pak pokousal dvě školačky.
„Ošetřili jsme na místě dívku mladšího a staršího školního věku. S povrchovými poraněními v oblasti dolních končetin byly dívky převezeny do zdravotnického zařízení,“ uvedla mluvčí záchranky Karolína Korčíková.
Na nábřeží vyrazili také městští strážníci. Ti byli připraveni agresivního psa odchytit. Nakonec se tak nestalo. Když dorazili, žena už měla oba psy na vodítku. Strážníci tak jen zkontrolovali čip, jestli je zvíře očkované. Pes, který školačky pokousal, byl plemene staford. Případ teď vyšetřují policisté.