Vůbec poprvé od roku 1945 se do Česka přiletěl podívat Harry Humason (99), veterán, který se podílel na osvobozování Plzně. Ve městě začaly pětidenní Slavnosti svobody, oslavy 80. výročí osvobození americkou armádou. Zlatým hřebem je nedělní Convoy of Liberty a také návštěva belgického krále Philippa.

Po městě jsou vojenské historické vozy a kempy. Hlavním tahákem bude nedělní přehlídka Konvoj svobody s více než 350 kusy vojenské historické techniky, mezi nimiž budou unikáty představené poprvé. Letošní výroční oslavy totiž nabízí bohatší program než jiné roky. Program najdete ZDE

V minulých desetiletích patřili k oslavovaným hostům američtí a belgičtí veteráni, kteří město v roce 1945 osvobozovali. Většina ale zemřela nebo kvůli vysokému věku kolem sta let už náročnou cestu neabsolvují. Naposledy byli v Plzni v roce 2023 a letos přiletěl z amerického Vancouveru ve státě Washington 99letý Harry Humason.

Slavnosti Svobody v Plzni: Velkolepé 80. výročí! Přijede i belgický král

Našel ho historik

„Jsem nadšený. Přijde mi úžasné, jak nádherně vaše města vypadají, jak jste je dokázali obnovit. Jsem plný vzrušení a jsem tu opravdu velmi rád,“ řekl Humason

K návštěvě Plzně ho přesvědčil pražský historik Jiří Klůc, který Humasona, tehdejšího příslušníka 5. pěší divize, která osvobozovala jihozápadní Čechy, vypátral z on-line fotografií a začali spolu komunikovat.

„Našel jsem takhle minimálně 15 dalších osvoboditelů Československa a snažil jsem se je sem dostat. Ale bohužel jejich zdravotní stav jim cestu nedovolil. Vypátral jsem dokonce osvoboditele Plzně přímo z 2. pěší divize, který má fotky z vašeho náměstí. Chtěl přijet, ale zrovna dnes slaví sté narozeniny,“ podotkl Klůc.

Přijeli potomci

Pravidelným hostem oslav je vnuk veterána Earla Ingrama, major Chris Ingram, který byl velitelem bojové čety 2. pěší divize a teď působí jako vojenský stratég v německém Kaiserslauternu. „Mým názorem jako občana a Američana je, že stejně jako můj dědeček a ostatní veteráni bojovali za svobodu, tak je za ni stále potřeba bojovat kdekoliv na světě,“ uvedl.

Dalším potomkem je Tom Duncan (62), který přijel do Plzně už popatnácté. Řekl, že jeho otec James chápal Plzeň jako svůj druhý domov. „Vždy, když tu byl, tak už i jako stařík se vždy změnil a byl plný života, štěstí a radosti. Protože tu byl s vámi všemi. Jsem vám moc vděčný za to, že jste ho měli tak rádi,“ uvedl a dodal:

„Nečekal, že mu někdo za jeho činy poděkuje, ale udělal to z přesvědčení a z lásky ke své vlasti. A z toho důvodu, že se domníval, že každý má právo být svobodný. Navzdory tomu, co se možná v poslední době doneslo k vašim uším, většina Američanů to tak cítí i dnes.“ Za svou řeč sklidil potlesk.

Symbol indiána

Podle šéfa muzea Patton Memorial Pilsen Ivana Rollingera je 2. pěší divize symbolem svobody, státu Texas a indiána jako válečníka v jejím znaku. „Osvobodila nejvíc měst a obcí na západě Čech 5. a 6. května. Na indiány nikdy nikdo nezapomněl a spousta lidí nosí hrdě nášivku s jeho hlavou v bílé hvězdě dodnes v srdci i na rukávech jako symbol osvobození a přenáší se to i na mladší generace,“ řekl.

Divize byla podle něj sestavená už za první světové války, 26. října 1917, a dodnes je stále aktivní. Za druhé světové války přišla do Evropy 7. června 1944 s 15 tisíci vojáky a během bojů včetně osvobozování západu Čech přišla asi o 3500 mužů.

Slavnosti potrvají do 6. května, přijedou desítky tisíc návštěvníků. Oficiální program začne dnes v 19.15 na náměstí, o pět minut později začne koncert Plzeňské filharmonie a Vojtěcha Dyka a ve 20.45 audiovizuální show Z Normandie až do Plzně.