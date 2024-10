Býk

Vaše fyzická přitažlivost je úžasná, a proto byste měli navázat kontakt se svým idolem. I kdyby šlo pouze o letmý románek, mělo by vám to stačit. Člověk žije jen jednou a díky nezávaznému flirtu se zvýší vaše sebevědomí. Užívejte si života, máte na to právo.