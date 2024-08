K incidentu došlo minulou středu. Rodiče nejprve čekali před zavřeným zařízením, pak si povšimli pootevřených dveří na terasu. V obavě, že se mohlo něco stát, přeskočili plot a vešli dovnitř. Obrázek, který se jim naskytl, nečekali. V dětské jídelničce ležela namol opilá ředitelka (43), kterou nešlo ani vzbudit.

Rodiče proto přivolali policii. „Obdrželi jsme oznámení o zaměstnankyni jedné z klatovských školek, která se nachází na pracovišti a má jevit známky podnapilosti. Klatovští policisté u ženy z Domažlicka, provedli dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem 3,35 promile,“ řekl Deníku policejní mluvčí Michal Schön. Žena nebyla převezena na záchytku, odešla sama.

Napsala omluvu

Nyní si ředitelka, která je ve styku s dětmi minimálně, stará se o administrativní chod zařízení, sype popel na hlavu. Napsala omluvný dopis rodičům i svým zaměstnancům. Důvodem jejího „alkoholového úletu“ byly nezvládnuté rodinné a profesní problémy.

Přestože do té doby zařízení pro předškolní děti fungovalo bez problémů, což potvrzují i někteří rodiče, po incidentu mnozí zvažují, že své děti přehlásí jinam. „Holky, co tam jsou, jsou hodné a za chování ředitelky nemohou. Ale to, co se stalo, je hodně přes čáru. Starší dítě tam končí a mladší, které tam mělo nastoupit teď na podzim, tam nepůjde. Nejsme jediní, vím i o další mamince, která se rozhodla svoje dítě odhlásit,“ uvedla pro Deník jedna z maminek.

