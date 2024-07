Dívce bylo 14 let, když přijela s tátou Marinem T. (39) z Moldávie do Česka. Její otec ale odjel za prací na jiné místo a dceru nechal u strýce Alexandra T. (37) bez finančních prostředků. Ten jí měl podle obžaloby několikrát znásilnit.

Vše se mělo odehrát loni na ubytovně v Karlových Varech. „Marin T. nechal dceru u bratra a nestaral se o ni. Stala se tak závislou na svém strýci,“ řekl státní zástupce Roman Šustáček.

„Svou neteř pak několikrát znásilnil. Dívka se pokaždé bránila. Odstrkovala ho a snažila se před ním z pokoje na ubytovně utéct. On jí dal facku, svlékl ji, také jí vyhrožoval, že ji zabije,“ uvedl Šustáček. Poprvé to mělo být, když jí bylo 14 let, podruhé se tak mělo stát, dva dni po dívčiných 15. narozeninách a za další týden potřetí.

Vinu strýc odmítá

Strýc vinu odmítá a tvrdí, že neteř si vše vymyslela. „Nevím, proč takové lži říká. Nic jsem jí neudělal. Zajímalo by mě, kdo jí takhle navedl, aby mě obvinila. Já jsem se o ni staral, když ještě byla v Moldávii. Posílal jsem jí po známých dárky, jako třeba sladkosti. Tady v Česku jsem jí kupoval oblečení takové, jaké si přála,“ uvedl Alexandru T.

„Ptal jsem se neteře, proč na mě a na tátu podala trestní oznámení. Řekla mi, že to bylo proto, neboť jsme jí nechali samotnou,“ uvedl Alexandru T.

Místo dcery ovce

U soudu Alexandru T. také řekl, že dívku zná odmalička. Bydleli jsme v jedné vesnici. „S bratrem mám dobrý vztah. Ale na její výchovu neměl moc času,“ popsal Alexandru T. Prohlásil, že dívka byla problémová už v Moldávii.

„Bratr pásl ovce a nebyl doma třeba i měsíc. Když se vrátil, nenašel ji. Utekla, do školy nechodila a ve dvanácti letech byla těhotná. Její nevlastní matka jí dala nějaké prášky, a tak potratila,“ hájil se Alexandru T.

Státní zástupce pro něj žádá za znásilnění a také za padělání řidičského průkazu trest osmi let vězení a pro otce za opuštění dítěte dva roky za mřížemi. Oba muži jsou ve vazbě, soud pokračuje výslechy svědků a znalců.

VIDEO: Dominik Feri u odvolacího soudu: Dostal tři roky nepodmíněně.

Video Video se připravuje ... Dominik Feri u odvolacího soudu: Dostal tři roky nepodmíněně, zmíní mu soud trest? Blesk - Maxmilián Nový; Foto: Jiří Koťátko