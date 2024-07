„V budově bude restaurace, sociální zázemí, prostory pro kola či běžky a jednoduché turistické ubytování,“ řekl starosta Domažlic Stanislav Antoš, které jsou jako majitel objektu investorem akce.

Na Čerchov je omezený vjezd aut, zázemí by tak mělo sloužit spíš pěším turistům, cyklistům a v zimě běžkařům.

Nepůjde o hotel

Vnitřní část restaurace bude zhruba pro 60 lidí, venkovní posezení má mít podobnou kapacitu. Chata se společenskou místností zajistí ubytování pro 22 turistů. „Bude tam moderní zázemí, samozřejmě toalety, vytápěna bude tepelným čerpadlem a dřevem,“ uvedl Antoš.

Zařízení není myšleno jako horský hotel, ubytovací část budou spíše využívat školní výpravy, turistické či sportovní oddíly.

„Do letošního rozpočtu zastupitelstvo schválilo 24 milionů korun, ale vysoutěžená cena byla lehce pod 20 milionů. Zhruba jednu třetinu nám zaplatí státní dotace v rámci úspory energií,“ podotkl starosta.

Stihne příští sezonu

Stavení firma by měla s prací skončit do 3. července 2025, pak se bude chata zařizovat a radnice bude vybírat nájemce. Pro turisty by se měla otevřít v druhé polovině příští letní sezony.

Přestavbě budovy předcházelo před třemi lety bourání starých objektů na vrcholu hory. „Bourací práce byly hodně rozsáhlé, byly to vojenské objekty. Kopec se výrazně prosvětlil a zbavili jsme se významné ekologické zátěže, protože ty objekty byly všechny obloženy azbestocementovými deskami,“ upozornil Antoš.

