Horké letní počasí v kombinaci s alkoholem nalákalo tři německé turisty do kašny Anděl na náměstí Republiky v Plzni. Opivnění kamarádi si ve spodním prádle užívali chladnou vodu, radovánky jim záhy zatrhli strážníci.

První turista se odhodlaně svlékl do boxerek a už se bosky hnal k jedné z nádob kašny. Na okraj si odložil pivo, to ale v zápětí skopl do vody. „Vzhledem ke značce piva věříme, že po promíchání mohla být chuť lepší,“ popsali s nadsázkou plzeňští strážníci.

Video Video se připravuje ... Tři němečtí turisté si užívali v kašně na náměstí Republiky v Plzni, vyfasovali pokutu. MP Plzeň

To už se na scénu dostává kamarád ve vodě si hovícího Němce. Vleze za krajanem do nádoby kašny, oba si přiťuknou a následuje pivní sprcha, aby si chlapci koupel chmelovým mokrem „vytunili“.

Záhy následuje třetí svlažení chtivý cizinec. Svlečený do spodního prádla nejprve zkontroluje, jestli je „nádobíčko“ tam, kde má být. „Upraví si černý dres svého týmu, zapózuje do foťáku a hop do vody,“ uvedli strážníci. Pak si na roštu v nádobě blaženě nechává masírovat záda padající vodou.

Trojice se z nepovoleného osvěžení dlouho neradovala. Zakrátko se na scéně objevili strážníci. „Trojici vykážou z kašny a vysvětlí jim, jaké v Plzni máme pořádky,“ popsala dění městská policie. Následovala pokuta v řádu tisíců korun.

Ze strany německých turistů se nejednalo o první podobný úlet. Loni dvojice mužů pojala jako vířivku bazének u kašny Velbloud. O rok dříve pětice jejich krajanů skotačila v nádobě Anděla. Vyznavači vodních radovánek pokaždé vyvázli s pokutou.