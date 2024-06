Lidé, kteří se procházeli parčíkem u plzeňské Hlavní pošty, nevěřili vlastním uším. Chvíli zkoumali, odkud se hlasitý zvuk line. Zdrojem byla žena sedící na jedné z laviček.

„Z jejího hrdla se ozývalo hlasité húú, jako by se proměnila v sovu,“ popsala mluvčí městské police Jana Pužmanová.

Video Video se připravuje ... Opilá žena v Plzni houkala jako sova. MP Plzeň

Žena působila, jako by okolí příliš nevnímala. S každým zahoukáním se kolem ní navíc šířil intenzivní lihový odér. „Když jí dali strážníci dýchnout, aby zjistili hladinu alkoholu v dechu, přístroj vykázal hodnotu 3,64 promile,“ uvedla Pužmanová.

I přes tuto ohromující hodnotu se žena dokázala postavit na nohy. Tím to ale skončilo. „Vrávorala a hrozilo, že by mohla spadnout do cyklostezky poblíž,“ doplnila mluvčí. Hnízdem se „sově“ tak na čas stala plzeňská záchytka.