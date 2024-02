Až 12 let za výrobu pornografie a těžkou újmu s posttraumatickou stresovou poruchou mohl strávit mladík, který nejprve donutil školačky k zasílání intimních fotek a poté je tím vydíral. Aby nemusel do vězení, snaží se soud obměkčit tím, že hodlá zaplatit dívce, která se zhroutila, odškodné.

Mladík nemá přitom problém se zákonem poprvé. Už jako mladistvý mámil z dívek, kterým nebylo ještě ani 15 let, nahé fotky a videa. Nepoučil se a po překročení prahu dospělosti v této trestné činnosti pokračoval.

Dívku opět oslovil přes sociální sítě a donutil ji posílat mu nahé fotky a videa. Když dívka později odmítla, vydíral ji zveřejněním již zaslaných snímků. Školačka se zhroutila. Za své činy ale mladík rozhodně pykat ve vězení nechce.

„Soud již obdržel návrh na schválení dohody o vině a trestu, ve které státní zástupkyně navrhuje uložení trestu odnětí svobody v trvání 3 let, jehož výkon mu bude podmíněně odložen na zkušební dobu 5 let. Obžalovaný by měl rovněž podle dohody uhradit poškozené náhradu nemajetkové újmy ve výši 150 000 korun,“ citoval server novinky.cz mluvčí Krajského soudu v Plzni Janu Rubášovou.

Ze spisu také vyplývá, že mladík nechtěl zůstat jen u kontaktu přes internet. Dívce nabízel i osobní setkání, kde se chtěl dožadovat orálního sexu.

