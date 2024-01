Hafana naložili do vozu a zavolali ochránce zvířat. Sraz si dali u obecního úřadu v Černošíně. „Když jsem to zranění uviděl, řekl jsem si, že fenu někdo postřelil. Vzal jsem ji k sobě do auta a odvezl na veterinu,“ popsal zvířecí záchranář Karel Bobál.

Tam jeho domněnku potvrdili. „Veterinář říkal, že fenu na 90 procent postřelili. Zranění tomu odpovídá, kost je roztříštěná. Nejspíše ji někdo trefil z kulovnice,“ dodal. Packa se nedala zachránit, byla nutná amputace.

Zvíře se teď zotavuje po operaci, ozval se majitel. „Viděl fotky na sociální síti. Jsme v kontaktu, domlouváme se, kdy si pro ni přijede. Říkal, že mu utekla ještě s jednou fenou, ta se ale zatím nenašla,“ dodal Bobál. Proč psa někdo postřelil a pak jej nechal bez pomoci, je otázkou.

