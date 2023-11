Nehoda se stala u Soustova mezi Klatovy a Kdyní. Obrněné dodávce začalo hořet u pravého kola zadní nápravy. Situace byla komplikovaná tím, že uvnitř zůstal uzamčený jeden z pracovníků firmy, která peníze převážela.

Dovnitř ale pronikal dým a strážný začal mít problémy s dýcháním. Hasiči se k němu snažili dostat, jenže obrněnec měl důkladné zabezpečení. „Pokoušeli se rozbít boční okénko, bylo ale z neprůstřelného skla a snahám odolávalo,“ uvedl za hasiče Michal Holeček.

Naštěstí firma na dálku záhy odblokovala přístup a kašlající strážný mohl ven. „Do příjezdu zdravotnické záchranné služby byl v naší péči, byla mu podána kyslíková terapie,“ doplnil Holeček. Nadýchaného si následně převzali zdravotníci.

„Byl při vědomí transportován do Klatovské nemocnice,“ doplnila mluvčí záchranářů Mária Svobodová. Policisté poté zajistili místo do doby, než byly peníze přeložené do náhradního vozidla. Příčinou požáru byla technická závada, škoda je odhadnutá na 100 tisíc korun.

