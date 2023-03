Otec (32) a matka (22) se tehdy měli jít bavit ke kamarádovi domů. Na návštěvu vzali i děti, synka (tehdy 2) a dcerku (†2 měs.). Obě děti prý ale byly silně nachlazené.

„Měly záchvaty dávivého kašle a nos samou nudli,“ vzpomínali svědci. Rodiče je ale měli uložit spát a jít se bavit do města. Holčičku už ráno máma nevzbudila.

Miminko zadusily hleny

„Kolem desáté jsem šla připravit mléko. Když jsem dceru vzala do náručí, byla bezvládná. Volali jsme pomoc, přítel se ji mezitím snažil oživit masáží srdce,“ uvedla podle serveru Novinky.cz žena.

Podle závěrů pitvy se mělo dítě zadusit hleny. „U malého kojence může mít virové onemocnění závažný průběh,“ popsal znalec.

Měli sehnat pomoc

Policisté měli dojít k závěru, že rodiče nemocné děti nechali bez pomoci. „S ohledem na věk poškozeného nemůžeme uvést bližší podrobnosti. Případem se zabývají kriminalisté,“ řekla policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Rodičům hrozí až 10 let v base. „Pokud by reagovali včas, s největší pravděpodobností by se dal závažný stav dítěte zvládnout a smrtelný vývoj odvrátit,“ dodal znalec.

