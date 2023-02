Tísňová linka plzeňských strážníků se rozezněla v pondělí večer. Vyděšená žena je žádala o pomoc, bála se o muže, který se podle ní snažil spáchat sebevraždu. „Odpovídaly tomu jím zveřejněné fotografie na jeho facebookovém profilu,“ uvedla mluvčí městské policie Jana Pužmanová.

Podle snímků, které strážníkům žena ihned zaslala, se podařilo určit místo, kde se měl sebevrah nacházet. „Strážníci operačního oddělení tam ihned vyslali hlídky. Ty během propátrávání okolí doudlevecké lávky muže nalezly,“ popsala Pužmanová.

Nebožák ležel těsně u řeky Radbuzy, byl již v bezvědomí. „Značně krvácel z řezných ran na ruce. Strážníci poskytli muži první pomoc a škrtidlem zastavili krvácení,“ dodala Pužmanová.

Do příjezdu záchranky sledovali mužův zdravotní stav a poté pomohli s jeho transportem do sanitky. Ta zraněného převezla do nemocnice.

VIDEO: Policisté zachránili život muži, který chtěl skočit z okna.