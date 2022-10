Býk

Nezůstávejte stále sami, ale vyjděte si do společnosti s přáteli. Klidně navštivte vernisáž, výstavu anebo si zajděte do kina. To všechno vám pomůže od samoty. Ideální partner není na obzoru, ale to neznamená konec světa. Kamarádi vás ihned rozveselí.