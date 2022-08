Při výběru z bankomatu si ženu v Plzni vytipovali dva lumpové. Jeli za jejím vozem, a když zastavila, jeden jí rozbil okénko, sebral tašku s penězi a ujeli. Naštěstí ne na dlouho. Nepomohlo jim ani to, že zmizeli z města. Do půl hodiny je čapli policisté.

Nicnetušící žena si v klidu vybrala z bankomatu 100 tisíc Kč. S penězi nasedla do auta a jela do plzeňské čtvrti Slovany. To už ji ale sledovali dva muži, kteří si ji nejspíše při výběru vysoké částky vytipovali.

Když žena zastavila, nabraly události rychlý spád. „Jeden z pronásledovatelů vyběhl k vozu poškozené, rozbil skleněnou výplň dveří a z vozidla odcizil kabelku s finanční hotovostí, mobilním telefonem a dalšími osobními věcmi,“ popsala policejní mluvčí Veronika Hokrová. Pak skočil zpět ke kumpánovi do auta a ujeli.

Incidentu si všiml kolemjdoucí a zalarmoval policii. Za chvíli už po autě s lupiči pátrala více než desítka policejních hlídek. Do půl hodiny policisté zjistili, že hledaný vůz se pohybuje na Rokycansku.

Klec spadla u Mýta, 35 minut poté, co se dvojice zmocnila peněz. „Oba podezřelí, cizí státní příslušníci, byli zadrženi,“ dodala Hokrová s tím, že dvojice skončila v policejní cele. Oloupené ženě se tak její peníze vrátí.

