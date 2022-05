Štír

Šéfovi se váš přístup k práci zamlouvá a je možné, že vás nasměruje k zajímavějším úkolům. Myslete však na to, že byste se neměli přepínat. Až do konce týdne se budete cítit unavení a vaše tělo si zaslouží více odpočinku. Jinak to nezvládnete.