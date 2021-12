Historický kamenný Poštuc most chtějí obnovit nadšenci v Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku. Mají před sebou náročný úkol, stavba byla v minulosti zavezená a neví se už přesně, kde stála.

Pátrači se snaží určit přesnou polohu zasypaného díla podle dobových map i výpovědí čtyř desítek pamětníků. Část jich vzpomínala přímo v lokalitě, kde most stával.

„Bohužel se to místo hodně změnilo. V polovině šedesátých let tam vyrostla kasárna, v osmdesátých letech kanalizace, a rokle byla z části zasypána. V devadesátých letech pak zasypali celou rokli i s mostem,“ popsal jeden z hledačů a zastupitel Klenčí Jiří Anderle.

Staré mapy i moderní technika

Dodal, že v blízkosti v roce 2012 vyrostl sběrný dvůr a celé okolí doznalo velkých terénních úprav. Místní to ale nevzdávají.

„Pokusíme se podle starých map vyměřit místo společně s geodety,“ dodal Anderle. Ve hře je i lokalizace georadarem, případně další technikou.

Chybí informace

Informace o Poštuc mostu chybí, ani bádání ve státním archivu či v Muzeu Chodska světlo do hledání nevneslo. „Víme jen, že se jedná se o kamenný most most, patřící k jedné z nejstarších pošt v Čechách,“ řekl Anderle.

Pátrači i tak věří, že polohu stavby odhalí. „Zjistíme, zda bude obnova reálná. Pokud ne, umístíme alespoň informační tabuli s historickými daty doplněnou o fotografie mostu,“ doplnil Anderle s tím, že by jim pomohly i další informace pamětníků či fotografie kamenné stavby.

VIDEO: Unikátní animace, jak se ve 14. století stavěl Karlův most.