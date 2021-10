Podle informací na německých zpravodajských webech pochází rodina holčičky z Berlína a na Čerchově byli na výletě s dcerou, synem a synovcem (6 a 9). Děti se při hře vzdálily od rodičů, ti poté zburcovali záchranné složky. Oba chlapce se podařilo najít, holčičku zatím nikoliv.

Těžký terén

Pátrání pokračuje i v úterý. V lokalitě, která se nachází zhruba dva kilometry od německých hranic, jsou stovky policistů, hasičů, záchranářů, myslivců a mnoho dobrovolníků. Nově bude pomáhat také policejní jednotka z bavorských Alp, jejíž členové jsou speciálně vyškolení pro zásahy v horském terénu.

Lesy jsou tu hluboké, těžko přístupné, protkané jen úzkými cestičkami, mnohde leží spadlé stromy, větve. Jsou tu hluboké štoly a opuštěné bývalé budovy pohraniční stráže…

Pátrání ztěžuje i počasí. V noci je pod nulou, mrholí, po ránu je mlha. Nad místem létá vrtulník s termovizí.

Osudná hra

O rodinu pečuje psycholog a byla již vyslechnuta. V pondělí odpoledne je policisté přivezli na místo. Dobrodužnou hru, při které se holčička ztratila, hráli na Malinové hoře. Rodina ukázala oblast, kde se holčička ztratila, jde ale o rozsáhlé lesní porosty. Bohužel ani masivní rojnice zatím nevedla k jejímu nalezení.

délka: 00:36.43 Video Policisté, hasiči a další složky pátrají na Domažlicku po pohřešované Julii (8) z Německa. Romana Vébrová

Zapojili se Němci

„Přes veškeré úsilí se bohužel nepodařilo do současné doby dívku nalézt, pátrání probíhalo celou noc. Ráno se vyměnili lidé, kteří jsou do něj zapojeni a pokračujeme se stejnou intenzitou dále,“ řekla policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Do pátrací akce je zapojeno také několik hlídek bavorské zemské policie, dva bavorské policejní vrtulníky, speciální záchranářští psi na plošné vyhledávání osob z Německa i Čech a okolo jednoho sta bavorských hasičů. Pátrání bude pokračovat i v noci.

Nabízí se dobrovolníci

Společného pátrání se účastní jak naše, tak německé záchranné složky, policisté, hasiči. „Do pátrací akce jsou momentálně nasazené všechny dostupné síly a prostředky i včetně letecké podpory a pátráme v okolí s maximálním nasazením,“ potvrdila v neděli Hokrová.

Podle policistů má mít dívenka oblečenou modrou bundu, rifle a na nohou červené boty. Rodina byla v lokalitě na výletě, dívenka se měla ztratit v lese během hry s rodiči a sourozenci.

Policistům se ozývá spousta dobrovolníků a nabízejí pomoc při pátrání. „Moc děkujeme za zájem i iniciativu, nicméně v současné době máme v terénu dostatečný počet sil i prostředků. S ohledem na bezpečnost a zdraví ostatních, kteří by se do pátrací akce chtěli zapojit, bychom uvítali, aby tak v tuto chvíli raději nečinili,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Burešová. Pokud by se situace změnila, policisté o tom budou informovat a pomoc pak rádi uvítají.

Pátrání zatím bezvýsledné

Pátrání bylo krátce před půlnocí z neděle na pondělí stále bezvýsledné. Dívku hledají policisté ze služby pořádkové i dopravní policie, policejní kynologové i zásahová jednotka, létá vrtulník s termovizí.

„S negativním výsledkem jsme propátrali trasu, na které se měla rodina s dívkou pohybovat, a v současné době se stanoví další perimetr pro pátrací akci. I nadále spolupracujeme s kolegy ze SRN a pomáhá nám i řada hasičů," doplnila Burešová. Pátrání po dítěti i nadále pokračuje. V noci v lokalitě klesla teplota pod nulu, a holčička není údajně příliš teple oblečená. Zasahující policisté se v pondělí večer vystřídají a budou dál dívku hledat i v noci, uvedla mluvčí.